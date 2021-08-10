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Ржавые стоки у Чулковского кладбища: кто отравляет воду в Тулице?

Ржавые стоки у Чулковского кладбища: кто отравляет воду в Тулице?

Экологи с большой долей вероятности предположили, что реку загрязняет одно из промышленных предприятий вблизи места сброса.

О том, что в воду происходит несанкционированный сброс отходов, экологам из ТРОО «Экологическая защита» сообщили неравнодушные жители.

По словам туляков, сбросы в реку идут в районе Чулковского кладбища. Экологи направили обращение в минприроды региона и 9 августа совместно с представителями министерства и специалистами лаборатории выехали на место.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов:

«В ходе осмотра мы обнаружили сброс неочищенных стоков темно-оранжевого цвета, которые в больших объемах по склону попадают в реку Тулицу. Территория вокруг места сброса сильно заболочена стоками и также имеет неестественный ржавый оттенок. Можно с большой долей вероятности предположить, что загрязнение Тулицы происходит по вине одного из промышленных предприятий, расположенных вблизи места сброса. Нас беспокоит тот факт, что, по словам местных жителей, это происходит уже несколько лет».

Специалисты Центра экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ отобрали пробы воды в реке выше и ниже точки сброса. Министерство природных ресурсов и экологии региона проводит проверку по факту нарушения природоохранного законодательства.

 

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Ржавые стоки у Чулковского кладбища: Кто отравляет воду в реке Тулица?, Фото: 1
Ржавые стоки у Чулковского кладбища: Кто отравляет воду в реке Тулица?, Фото: 2
Ржавые стоки у Чулковского кладбища: Кто отравляет воду в реке Тулица?, Фото: 3
Ржавые стоки у Чулковского кладбища: Кто отравляет воду в реке Тулица?, Фото: 4
Ржавые стоки у Чулковского кладбища: Кто отравляет воду в реке Тулица?, Фото: 5
Ржавые стоки у Чулковского кладбища: Кто отравляет воду в реке Тулица?, Фото: 6
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:50 +3
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