В поселке Первомайский мужчина на мопеде сбил девочку на самокате

Вечером 9 августа на проспекте Улитина в поселке Первомайский произошло ДТП. Как сообщила региональная Госавтоинспекция, 34-летний водитель мопеда Yamaha Vino сбил 12-летнюю девочку на самокате.

«По предварительной информации, девочка двигалась по придомовой территории на самокате. В результате ДТП она была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия водитель мопеда находился в шлеме, мопед в установленном порядке не зарегистрирован», – уточнили в ГИБДД.