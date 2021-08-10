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В поселке Первомайский мужчина на мопеде сбил девочку на самокате

В поселке Первомайский мужчина на мопеде сбил девочку на самокате

Ребенка госпитализировали.

Вечером 9 августа на проспекте Улитина в поселке Первомайский произошло ДТП. Как сообщила региональная Госавтоинспекция, 34-летний водитель мопеда Yamaha Vino сбил 12-летнюю девочку на самокате.
 
«По предварительной информации, девочка двигалась по придомовой территории на самокате. В результате ДТП она была госпитализирована с различными травмами. В момент происшествия водитель мопеда находился в шлеме, мопед в установленном порядке не зарегистрирован», – уточнили в ГИБДД.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:44 −1
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Тульская областьПервомайский
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