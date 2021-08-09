56 туляков умерли за неделю от коронавируса

Фото из архива Myslo.

За минувшую неделю зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском и Куркинском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 48 613 случаев заболевания.



За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 56 пациентов в возрасте от 34 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2518 человек.

По данным регионального оперативного штаба, с 3 по 9 августа 422 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 41 657 человек.