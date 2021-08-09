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56 туляков умерли за неделю от коронавируса
Фото из архива Myslo.

56 туляков умерли за неделю от коронавируса

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшую неделю зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 24 районов и городских округов. В Каменском и Куркинском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 48 613 случаев заболевания.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 56 пациентов в возрасте от 34 до 89 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 2518 человек.

По данным регионального оперативного штаба, с 3 по 9 августа 422 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 41 657 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:40 −3
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