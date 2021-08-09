Жители улицы Первомайской в Туле: «Нас оккупировали крысы. Сил больше нет!»

Грызуны облюбовали в качестве жилья мусорную площадку около одного из домов.

В редакцию Myslo обратились жители дома №42 по улице Первомайской. По словам туляков, их спокойной и размеренной жизни мешают полчища крыс, облюбовавших мусорную площадку около дома:

– Сил больше нет! Мы живем рядом с крысами. Уже даже писали коллективное обращение в прокуратуру, но никто ничего не предпринимает, мы продолжаем жить с крысами. Мы хотим, чтобы эту площадку демонтировали, а нам отвечают, что всё хорошо и что Роспотребнадзор оштрафовал УК.

Данным домом, по нашей информации, управляет УК «Жилхоз». Сотрудники управляющей компании сообщили, что предпринимают все меры, чтобы одолеть грызунов, но те снова появляются:

– Мы постоянно проводим работы по дератизации, убираем территорию около площадки. Но они всё равно продолжают там копошиться.