новости
новости
Регистрация
Жители улицы Первомайской в Туле: «Нас оккупировали крысы. Сил больше нет!»

Жители улицы Первомайской в Туле: «Нас оккупировали крысы. Сил больше нет!»

Грызуны облюбовали в качестве жилья мусорную площадку около одного из домов.

В редакцию Myslo обратились жители дома №42 по улице Первомайской. По словам туляков, их спокойной и размеренной жизни мешают полчища крыс, облюбовавших мусорную площадку около дома: 

– Сил больше нет! Мы живем рядом с крысами. Уже даже писали коллективное обращение в прокуратуру, но никто ничего не предпринимает, мы продолжаем жить с крысами. Мы хотим, чтобы эту площадку демонтировали, а нам отвечают, что всё хорошо и что Роспотребнадзор оштрафовал УК.

Данным домом, по нашей информации, управляет УК «Жилхоз». Сотрудники управляющей компании сообщили, что предпринимают все меры, чтобы одолеть грызунов, но те снова появляются:

– Мы постоянно проводим работы по дератизации, убираем территорию около площадки. Но они всё равно продолжают там копошиться.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 12:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
крысыобращение читателяТулаЖилхоз
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Непривитых студентов могут отправить на удаленку
Непривитых студентов могут отправить на удаленку
Отец застреленной в Щекинском районе девочки: «Я сбил убийцу с ног, обрез отбросил в сторону»
Отец застреленной в Щекинском районе девочки: «Я сбил убийцу с ног, обрез отбросил в сторону»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.