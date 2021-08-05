Тульские школьницы выиграли «Путешествие мечты»

Завершился второй сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщает пресс-служба городской администрации. Участники конкурса успешно прошли онлайн-этап, во время которого выполнили задания на креативность и логику.

Финальные мероприятия состоялись в детском центре «Артек» в Крыму. В число победителей конкурса вошли три тульские школьницы – ученицы МБОУ «Лицей №2 имени Б. А. Слободскова, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего».

Главной наградой для них станет «Путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока в сентябре 2021 года с насыщенной культурной и образовательной программой, экскурсиями по главным достопримечательностям страны и ключевым стратегическим объектам.