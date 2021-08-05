В Богородицке стихийную свалку убрали только после вмешательства прокуратуры

А главу администрации привлекли к административной ответственности.

В Богородицке прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на улице 30 лет Победы располагалась несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов. При этом в нарушение требований федерального законодательства администрация муниципального образования Иевлевское Богородицкого района не приняла надлежащие меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки.

Главе МО было внесено представление, после чего мусор убрали. А главу администрации привлекли к административной ответственности – ему назначено наказание в виде штрафа.