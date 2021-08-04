Очевидец: Под Тулой пьяный на ВАЗе улетел в кювет и сбежал

Фото Максима Шипилова

Вечером 3 августа на въезде в поселок Новогуровский произошло ДТП. Отечественный ВАЗ съехал с дороги, перевернулся несколько раз сквозь кусты и остановился в кювете.

«Перед этим видели, как машина ехала по дороге, сильно петляя, так как человек за рулем был пьян. После аварии водитель сбежал с места происшествия», — рассказал корреспонденту Myslo очевидец происшествия.