Фото Максима Шипилова
Очевидец: Под Тулой пьяный на ВАЗе улетел в кювет и сбежал
Авария произошла накануне вечером.
Вечером 3 августа на въезде в поселок Новогуровский произошло ДТП. Отечественный ВАЗ съехал с дороги, перевернулся несколько раз сквозь кусты и остановился в кювете.
«Перед этим видели, как машина ехала по дороге, сильно петляя, так как человек за рулем был пьян. После аварии водитель сбежал с места происшествия», — рассказал корреспонденту Myslo очевидец происшествия.
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