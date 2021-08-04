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Очевидец: Под Тулой пьяный на ВАЗе улетел в кювет и сбежал
Фото Максима Шипилова

Очевидец: Под Тулой пьяный на ВАЗе улетел в кювет и сбежал

Авария произошла накануне вечером.

Вечером 3 августа на въезде в поселок Новогуровский произошло ДТП. Отечественный ВАЗ съехал с дороги, перевернулся несколько раз сквозь кусты и остановился в кювете.
 
 
 
«Перед этим видели, как машина ехала по дороге, сильно петляя, так как человек за рулем был пьян. После аварии водитель сбежал с места происшествия», — рассказал корреспонденту Myslo очевидец происшествия.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:30 0
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Место
Тульская областьНовогуровский
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