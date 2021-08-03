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Как тулякам узнать о своих долгах или попасть на приём к приставам: инструкция ФССП России

Как тулякам узнать о своих долгах или попасть на приём к приставам: инструкция ФССП России

Электронные сервисы помогут гражданам получить услуги ведомства, не выходя из дома.

Жители Тульской области могут попасть на прием к специалистам ведомства с помощью сервиса «Запись на прием». Достаточно авторизоваться с помощью учётной записи на портале Госуслуг, указать дату, время и причину приёма, а также ФИО должностного лица, к которому вы хотите попасть.

Если запись к конкретному должностному лицу невозможна, можно записаться к начальнику отделения, который переадресует к конкретному специалисту. Также записаться на приём к сотрудникам регионального УФССП России можно по телефону: 35-45-55.

В каждом отделении судебных приставов в рабочие часы  осуществляется прием граждан дежурным сотрудником, к которому можно обратиться, чтобы подать заявление или ходатайство, получить информацию об исполнении судебных решений и актов. Приём проводится при наличии паспорта и средств индивидуальной защиты.

С помощью сервиса «Узнай о своих долгах» можно получить информацию об исполнительном производстве и оплатить имеющуюся задолженность.

Также получить информацию можно через мобильное приложение для смартфонов на базе Android и iOS. Приложение легко найти и установить, набрав в поиске Google Play и App Store: «ФССП».

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Место
Тульская область
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