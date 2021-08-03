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Жительница Тульской области устроила пикник на территории школы и избила полицейского
фото: архив MySlo

Жительница Тульской области устроила пикник на территории школы и избила полицейского

Страж порядка пытался запретить даме жарить шашлыки и распивать алкоголь.

В Донском 38-летняя Валерия Ч. признана виновной в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что в апреле обвиняемая [ранее судимая за аналогичное преступление - в 2015 году она напала на сотрудника ДПС] вместе с друзьями устроила пикник на территории ЦО №2. Собравшаяся компания жарила шашлыки и распивала алкоголь. Прибывшие на указанный адрес стражи порядка попросили прекратить гуляния, но получили категоричный отказ от обвиняемой. Более того, женщина набросилась на одного из сотрудников и множество раз ударила его по голове кулаком.
 
Приговором суда Валерии Ч. назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии-поселения. 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:38 +3
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