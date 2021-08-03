В Туле осудят мужчину, который насмерть забил знакомого

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Обвиняемый пришел к другу в гости и поссорился с ним в процессе распития спиртного.

В Туле 38-летний мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, вечером 13 апреля 2019 года обвиняемый пришел в гости к другу, проживающему в одном из домов на улице Максима Горького. Мужчины распивали спиртное и в какой-то момент поссорились. Обвиняемый схватил друга за шею и швырнул на пол, после чего принялся бить ногами - по груди и голове.

Избив товарища, обвиняемый сбежал с места происшествия. Потерпевший скончался через 10 дней в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.