Полиция ищет ночных «художников» с ул. Союзной
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
В отделе полиции «Центральный» проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия на ул. Союзной в Туле. Как сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, информация о случившемся зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном законом порядке.
Напомним, в редакцию Myslo обратился читатель с просьбой помочь найти вандалов, которые ночью «разукрасили» ограждение в сквере на ул. Союзной.
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