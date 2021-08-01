Полиция ищет ночных «художников» с ул. Союзной

В отделе полиции «Центральный» проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств происшествия на ул. Союзной в Туле. Как сообщили корреспонденту Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, информация о случившемся зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном законом порядке.

Напомним , в редакцию Myslo обратился читатель с просьбой помочь найти вандалов, которые ночью «разукрасили» ограждение в сквере на ул. Союзной.