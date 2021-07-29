В Щекинском районе обнаружены пчелы-мигранты из Краснодара

В июле 2021 года Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям установлен факт нарушения ветеринарных требований при перемещении медоносных пчел.

Владелец пасеки Шуваев А. В. оборудовал в Щекинском районе Тульской области передвижную пасеку из 60 пчелосемей в ульях. Перевозка пчел в ульях из Белореченского района Краснодарского края осуществлялась без согласования маршрута передвижения, а значит, соблюдение требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных обеспечено не было. Перемещение передвижной пасеки проводилось для медосбора, с последующей реализацией меда.

Также Шуваев А. В. не оформил ветеринарный сопроводительный документ, подтверждающий эпизоотическую безопасность и происхождение пчел, как того требуют правила.

Данные факты являются нарушением закона РФ «О ветеринарии» и Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка их оформления.

Пчеловод был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ в виде наложения штрафов.