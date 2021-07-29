В Щекинском районе обнаружены пчелы-мигранты из Краснодара
Несогласованное перемещение передвижной пасеки из 60 пчелосемей в Тульской области выявил Россельхознадзор.
В июле 2021 года Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям установлен факт нарушения ветеринарных требований при перемещении медоносных пчел.
Владелец пасеки
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Данные факты являются нарушением закона РФ «О ветеринарии» и Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка их оформления.Пчеловод был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 и ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ в виде наложения штрафов.