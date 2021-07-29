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Театр единственного зрителя: спектакль-playbook |общее место| пройдет в кластере «Октава»

Театр единственного зрителя: спектакль-playbook |общее место| пройдет в кластере «Октава»

В августе в Туле впервые пройдут сеансы иммерсивного спектакля режиссеров Полины Кардымон и Элины Куликовой.

Театральные постановки последних лет постоянно экспериментируют с формой и коммуникацией со зрителем. Кластер «Октава» предлагает получить новый опыт и посетить спектакль |общее место| — постановку, рассчитанную максимум на двух человек.

Вместо актеров, сцены и декораций — книга, рассказывающая детали из жизни режиссеров спектакля, Полины Кардымон и Элины Куликовой, которые пытаются ответить на вопросы: «Где я, какие события, поездки, встречи оказались для меня ключевыми?» Листая страницы книги, зритель разматывает целый клубок воспоминаний, а незначительные частные подробности откликаются у каждого и неизбежно становятся «общим местом». Это спектакль авторов о себе и о каждом из нас одновременно.

Всего существует два playbook’а, каждый из которых уникален. Какой экземпляр получите именно вы: автофикшн-пейзаж детства Полины или цифровой ландшафт рабочего стола Элины?..

Авторы спектакля:

  • Полина Кардымон — режиссер, художница, участница арт-группы/мык/, куратор, видеохудожница, резидент арт-пространства/ Ab4dram/. Закончила Новосибирский государственный театральный институт (мастерская А. М. Крикливого и И. В. Панькова).
  • Элина Куликова — режиссер, куратор. Закончила бакалавриат факультета Свободных искусств и наук СПбГУ/Bard College (NY, USA)'19. Мастерская индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова МИР-6 при электротеатре «Станиславский» (2019−2021).

Спектакль будут показывать в лектории кластера «Октава» с 1 августа по 1 сентября.

Продолжительность — 1 час.

Стоимость — 200 рублей.

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