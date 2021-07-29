После ДТП на ул. Рязанской в Туле госпитализирован один пострадавший

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Вечером 28 июля на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, аварию с участием трех автомобилей спровоцировал 72-летний водитель Mitsubishi Pajero. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Lifan X60. За рулем последнего находился 32-летний мужчина.

«После этого Lifan совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем УАЗ «Патриот» под управлением молодого человека 1994 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lifan, он госпитализирован», — сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.