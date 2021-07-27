В Тульской области за два месяца утонули 33 человека
Такую статистику приводит МЧС.
В купальный сезон, в период с 1 июня по 21 июля текущего года, в Тульской области произошло 34 происшествия на воде, погибли 33 человека. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Тульской области.
Сообщается, что для обеспечения безопасности людей на водных объектах личный состав ГИМС, пожарно-спасательных гарнизонов, отделов надзорной деятельности совместно с сотрудниками правоохранительных органов, представителями администраций МО, общественных организаций усилили профилактическую работу с людьми. Проводятся патрулирования организованных пляжей и наиболее посещаемых неорганизованных мест массового отдыха на водных объектах области.
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