Кто в Тульской области больше всех заработал за полгода?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в Тульской области за январь-май 2021 года.

Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 361 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 25 860 руб. за указанный период.

Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:

Название январь-май 2021 г. май 2021 г. сельское, лесное хозяйство,

охота, рыболовство и рыбоводство 38546,2 42946,7 добыча полезных ископаемых 44463,7 46531,4 обрабатывающие производства 46302,6 47571,8 обеспечение электрической энергией,

газом и паром, кондиционирование

воздуха 49020 46509,8 водоснабжение 31667,8 32391 строительство 35780,5 37729,1 торговля, ремонт автотранспортных

средств и мотоциклов 31732,1 32663,3 транспортировка и хранение 37705,8 40785,2 деятельность гостиниц и предприятий

общественного питания 25860,2 27953,5 деятельность в области информации

и связи 51562,1 53365,1 деятельность финансовая и страховая 63361,3 67200,2 деятельность по операциям

с недвижимостью 30391,6 33142,9 деятельность профессиональная,

научная, техническая 56567,8 62005,7 деятельность административная и

сопутствующие доп. услуги 27355,7 27894,9 гос. управление и обеспечение

военной безопасности; соц. обеспечение 43542,9 46659,4 образование 32931,2 36194,7 деятельность в области здравоохранения

и социальных услуг 40459,7 41180,1 деятельность в области

культуры, спорта и организации досуга и развлечений 51434,6 52087,2 предоставление прочих видов услуг 26270,2 26945,9

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?