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Кто в Тульской области больше всех заработал за полгода?

Кто в Тульской области больше всех заработал за полгода?

Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в Тульской области за январь-май 2021 года.

Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики и т. д. Средняя заработная плата у них составила 63 361 руб.

Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 25 860 руб. за указанный период.

Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:

Название январь-май 2021 г. май 2021 г.
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство		 38546,2 42946,7
добыча полезных ископаемых 44463,7 46531,4
обрабатывающие производства 46302,6 47571,8
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха		 49020 46509,8
водоснабжение 31667,8 32391
строительство 35780,5 37729,1
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов		 31732,1 32663,3
транспортировка и хранение 37705,8 40785,2
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания		 25860,2 27953,5
деятельность в области информации
и связи		 51562,1 53365,1
деятельность финансовая и страховая 63361,3 67200,2
деятельность по операциям
с недвижимостью		 30391,6 33142,9
деятельность профессиональная,
научная, техническая		 56567,8 62005,7
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги		 27355,7 27894,9
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение		 43542,9 46659,4
образование 32931,2 36194,7
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг		 40459,7 41180,1
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений		 51434,6 52087,2
предоставление прочих видов услуг 26270,2 26945,9
 

Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:05 −4
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