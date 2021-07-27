Кто в Тульской области больше всех заработал за полгода?
Туластат опубликовал данные по среднемесячной зарплате в Тульской области за январь-май 2021 года.
Согласно статистике, больше всех зарабатывали работники финансовой и страховой сферы — бухгалтеры, финансисты, страховщики
Меньше всех заработок у сотрудников сферы общественного питания и гостиничного бизнеса — 25 860 руб. за указанный период.
Более подробную информацию смотрите в нашей таблице:
|Название
|январь-май 2021 г.
|май 2021 г.
|
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
|38546,2
|42946,7
|добыча полезных ископаемых
|44463,7
|46531,4
|обрабатывающие производства
|46302,6
|47571,8
|
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование
воздуха
|49020
|46509,8
|водоснабжение
|31667,8
|32391
|строительство
|35780,5
|37729,1
|
торговля, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
|31732,1
|32663,3
|транспортировка и хранение
|37705,8
|40785,2
|
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
|25860,2
|27953,5
|
деятельность в области информации
и связи
|51562,1
|53365,1
|деятельность финансовая и страховая
|63361,3
|67200,2
|
деятельность по операциям
с недвижимостью
|30391,6
|33142,9
|
деятельность профессиональная,
научная, техническая
|56567,8
|62005,7
|
деятельность административная и
сопутствующие доп. услуги
|27355,7
|27894,9
|
гос. управление и обеспечение
военной безопасности; соц. обеспечение
|43542,9
|46659,4
|образование
|32931,2
|36194,7
|
деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
|40459,7
|41180,1
|
деятельность в области
культуры, спорта и организации досуга и развлечений
|51434,6
|52087,2
|предоставление прочих видов услуг
|26270,2
|26945,9
Друзья, расскажите, в какой сфере вы работаете и какая у вас средняя зарплата? Совпадает ли с данными Туластата?
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