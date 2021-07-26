Под Тулой найден труп 25-летней девушки: подозреваемого в убийстве задержали в аэропорту Екатеринбурга

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

По предварительным данным, убийца познакомился с жертвой в кафе.

25 июля на участке проселочной местности в районе с. Мясоедово Щекинского района было обнаружено тело 25-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.

На место прибыли следователи и криминалисты С. К. России по Тульской области. В ходе проведенного осмотра на теле погибшей были обнаружены множественные раны в области шеи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, к совершению преступления причастен 30-летний знакомый погибшей, с которым накануне трагедии девушка познакомилась в одном из кафе в Щекино.

После совершения преступления убийца пытался скрыться от правоохранительных органов.

- В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Тульской области, УМВД России по Тульской области и сотрудниками транспортной полиции Екатеринбурга, мужчина был задержан в аэропорту после прибытия рейсом Москва-Екатеринбург, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.