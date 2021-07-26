Под Тулой найден труп 25-летней девушки: подозреваемого в убийстве задержали в аэропорту Екатеринбурга
По предварительным данным, убийца познакомился с жертвой в кафе.
25 июля на участке проселочной местности в районе с. Мясоедово Щекинского района было обнаружено тело 25-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти.
На место прибыли следователи
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, к совершению преступления причастен 30-летний знакомый погибшей, с которым накануне трагедии девушка познакомилась в одном из кафе в Щекино.
После совершения преступления убийца пытался скрыться от правоохранительных органов.
- В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.