Дворовый спорт зимой и летом
В поселке Рассвет заканчивается работа по устройству спортивной школьной площадки, которую делают по программе «Газпром — детям».
Площадка будет универсальной. Летом — для футбола, баскетбола, волейбола, зимой она будет работать как ледовая коробка. Настоящий подарок местным школьникам.
В этом году в области по программе «Газпром — детям» будет установлено 25 таких площадок, две из них будет в Туле. В поселке Рассвет, в Центре образования № 52 новую спортивную площадку очень ждут. Спорт здесь любят. В учебный год школа работает до позднего вечера.
После того, как заканчиваются занятия, начинается работа спортивных секций, различных кружков — тенниса, волейбола, лапты, баскетбола, карате. Только по футболу целых две секции — одна от ДЮСШ «Олимп», другая, для самых маленьких, от организации под названием «Дрим-Тим». А есть еще шахматы, занятия в центре образования цифрового гуманитарного профиля. В общем, спортивная жизнь очень насыщенная, и желающих тренироваться предостаточно.
Директор общеобразовательного муниципального учреждения Центр образования № 52 имени
В. В. Лапина Светлана Викторовна Авдеева говорит, что эта площадка будет для школьников настоящим подарком, станет настоящей гордостью Центра образования.
Светлана Авдеева, директор общеобразовательного муниципального учреждения Центр образования № 52 имени
В. В. Лапина:
Светлана Авдеева
- Сейчас в школьном здании поселка Рассвет учатся 510 детей — с первого по одиннадцатый классы. Конечно же, не считая дополнительных занятий, в каждом классе есть уроки физкультуры. И лучше тренироваться не в спортивном зале, а на открытом воздухе. Площадка будет очень востребована не только школьниками, но и выпускниками, родителями.
На этой неделе строительную площадку посетил и ознакомился с ходом работ депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. Строители зашли на этот объект 15 июня. Работы идут в хорошем темпе. По плану площадку надо сдать к новому учебному году, но, скорее всего удастся это сделать раньше. Строители говорят, что все сделано процентов на 70.
Практически все сейчас готово к тому, чтобы укладывать прорезиненное покрытие. Подушка из мелкого щебня и прочих составляющих готова. Для качественной современной площадки это очень важно. Чем эластичнее покрытие, тем меньше нагрузка на суставы. Площадка будет огорожена сеткой, оборудована видеокамерами наблюдения. Для занятий в темное время суток устанавливаются мачты освещения.
Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы:
Виктор Дзюба
- Очень важно развивать спорт в регионах. Помню те времена, когда я учился в школе. Мы совместно с учителями заливали каток, приходили на занятия в спортивные секции. Было очень много ребят, которые мечтали стать великими футболистами, хоккеистами. Дворовый спорт очень актуален для таких небольших населенных пунктов, как поселок Рассвет.
Важно, чтобы дети и взрослые могли приобщаться к здоровому образу жизни рядом со своим домом. Могли выйти во двор, позаниматься физкультурой, подтянуться на турнике. Поэтому будут устанавливаться небольшие спортивные площадки и во дворах. Они будут ставиться по различным программам — таким, например, как «Народный бюджет».
Я общался с руководителями данного проекта. Они говорят, что работы идут по графику, так что работу строителей можно оценить на отлично. Конечно, хочется, чтобы этот объект появился как можно скорее.
У нас в регионе вообще много внимания уделяется массовому спорту. Благодаря поддержке губернатора Алексея Дюмина в Туле появился ледовый дворец, заканчивается строительство Дворца единоборств. Для меня, как президента федерации дзюдо Тульской области, это очень важно. Есть уверенность, что мы будем тренировать наших детей и растить будущих олимпийских чемпионов в прекрасных условиях.
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