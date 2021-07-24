Дворовый спорт зимой и летом

Площадка будет универсальной. Летом — для футбола, баскетбола, волейбола, зимой она будет работать как ледовая коробка. Настоящий подарок местным школьникам.

В этом году в области по программе «Газпром — детям» будет установлено 25 таких площадок, две из них будет в Туле. В поселке Рассвет, в Центре образования № 52 новую спортивную площадку очень ждут. Спорт здесь любят. В учебный год школа работает до позднего вечера.

После того, как заканчиваются занятия, начинается работа спортивных секций, различных кружков — тенниса, волейбола, лапты, баскетбола, карате. Только по футболу целых две секции — одна от ДЮСШ «Олимп», другая, для самых маленьких, от организации под названием «Дрим-Тим». А есть еще шахматы, занятия в центре образования цифрового гуманитарного профиля. В общем, спортивная жизнь очень насыщенная, и желающих тренироваться предостаточно.

Директор общеобразовательного муниципального учреждения Центр образования № 52 имени В. В. Лапина Светлана Викторовна Авдеева говорит, что эта площадка будет для школьников настоящим подарком, станет настоящей гордостью Центра образования.

Светлана Авдеева, директор общеобразовательного муниципального учреждения Центр образования № 52 имени В. В. Лапина :

Светлана Авдеева - Сейчас в школьном здании поселка Рассвет учатся 510 детей — с первого по одиннадцатый классы. Конечно же, не считая дополнительных занятий, в каждом классе есть уроки физкультуры. И лучше тренироваться не в спортивном зале, а на открытом воздухе. Площадка будет очень востребована не только школьниками, но и выпускниками, родителями.

На этой неделе строительную площадку посетил и ознакомился с ходом работ депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. Строители зашли на этот объект 15 июня. Работы идут в хорошем темпе. По плану площадку надо сдать к новому учебному году, но, скорее всего удастся это сделать раньше. Строители говорят, что все сделано процентов на 70.

Практически все сейчас готово к тому, чтобы укладывать прорезиненное покрытие. Подушка из мелкого щебня и прочих составляющих готова. Для качественной современной площадки это очень важно. Чем эластичнее покрытие, тем меньше нагрузка на суставы. Площадка будет огорожена сеткой, оборудована видеокамерами наблюдения. Для занятий в темное время суток устанавливаются мачты освещения.

Виктор Дзюба, депутат Государственной Думы: