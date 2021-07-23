В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира

Днем 23 июля в Туле на пересечении Щекинского шоссе и улицы Киреевской произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Iveco, который следовал по маршруту № 280 «Советск — Тула».

По словам водителя легковушки, она выезжала с ул. Речной, якобы убедилась, что дорога пустая, выехала на Щекинское шоссе, где в нее «внезапно врезалась маршрутка».

В свою очередь, водитель маршрутки утверждает, что не превышал скорость, а Kia выехала на дорогу за 8-10 метров перед ним.

Kia улетела в кювет, а микроавтобус перекрыл движение в сторону поселка Косая Гора.

На момент публикации новости известно о двух пострадавших пассажирах маршрутки — они получили незначительные травмы. Водитель легковушки и ее несовершеннолетний пассажир отказались от госпитализации.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Все обстоятельства происшествия выясняются.