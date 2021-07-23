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В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира

В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира

Из-за аварии в сторону Косой Горы перекрыто движение.

Днем 23 июля в Туле на пересечении Щекинского шоссе и улицы Киреевской произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia и микроавтобуса Iveco, который следовал по маршруту № 280 «Советск — Тула».

По словам водителя легковушки, она выезжала с ул. Речной, якобы убедилась, что дорога пустая, выехала на Щекинское шоссе, где в нее «внезапно врезалась маршрутка».

В свою очередь, водитель маршрутки утверждает, что не превышал скорость, а Kia выехала на дорогу за 8-10 метров перед ним.

Kia улетела в кювет, а микроавтобус перекрыл движение в сторону поселка Косая Гора.

На момент публикации новости известно о двух пострадавших пассажирах маршрутки — они получили незначительные травмы. Водитель легковушки и ее несовершеннолетний пассажир отказались от госпитализации.

На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и городской службы спасения. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 1
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 2
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 3
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 4
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 5
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 6
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 7
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 8
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 9
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 10
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 11
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 12
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 13
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 14
В Туле маршрутка попала в ДТП: пострадали два пассажира, Фото: 15
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Сергей Стариков
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 +3
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