В поселке Октябрьский вандалы разгромили кладбище

В поселке Октябрьский, который находится рядом с коттеджным поселком Богучарово, вандалы разгромили кладбище. Об этом в редакцию Myslo сообщили читатели.

– Всё случилось ночью или днем. Кто-то разбил больше 30 памятников! Кому это вообще могло понадобиться? — возмутилась Валентина Владимировна.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали Myslo, что жители поселка обратились в полицию. Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке, проводится проверка.

был случай

Аналогичное происшествие в прошлом году случилось в Богородицке. Тогда пьяный местный житель повредил шесть крестов и надгробий. 23-летний неработающий ранее судимый житель района был задержан. На него завели уголовное дело по ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

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