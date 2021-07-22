Кража из «Ясной Поляны» на 39 млн рублей: суд вынес приговор

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Двое мужчин лишились свободы на 4 года и оштрафованы на 400 тысяч рублей каждый.

Щекинский суд вынес приговор 31-летнему туляку и его 38-летнему подельнику. Мужчинам вменяли особо крупную кражу из «Ясной Поляны».

Как установили следствие и суд, в феврале 2018 года и марте 2020-го фигуранты проникли на охраняемую территорию ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Там они украли театральное оборудование на общую сумму свыше 23 млн рублей и оборудование систем вентиляции и кондиционирования на общую сумму свыше 16 млн рублей. Впоследствии похищенное они продали через сайт «Авито».

Часть похищенного (примерно на 25 млн рублей) вернули законному владельцу.

Кроме того, один из соучастников приобрел в Москве и хранил у себя поддельное водительское удостоверение со своей фотографией на вымышленную фамилию. 17 июня 2020 года документ обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Мужчин признали виновными по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования иного официального документа, предоставляющего права).

«Суд учел мнение государственного обвинителя и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от четырех лет до четырех лет одного месяца в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.