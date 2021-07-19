В Новомосковск на турнир ММА приедет Федор Емельяненко

Фото instagram.com/fedoremelianenkoofficial/.

19 июля на базе ГПОУ «Училище олимпийского резерва Тульской области» (Новомосковск) состоится всероссийский мастерский турнир смешанных боевых единоборств (ММА) памяти Алексея Калинина.

Среди почетных гостей церемонии открытия и награждения – российский спортсмен, боец ММА Федор Емельяненко, также в мероприятии будет участвовать министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

Открытие финальных поединков запланировано на 16.00.