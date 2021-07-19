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В Новомосковск на турнир ММА приедет Федор Емельяненко
Фото instagram.com/fedoremelianenkoofficial/.

В Новомосковск на турнир ММА приедет Федор Емельяненко

Открытие турнира состоится сегодня, 19 июля.

19 июля на базе ГПОУ «Училище олимпийского резерва Тульской области» (Новомосковск) состоится всероссийский мастерский турнир смешанных боевых единоборств (ММА) памяти Алексея Калинина.
 
Среди почетных гостей церемонии открытия и награждения – российский спортсмен, боец ММА Федор Емельяненко, также в мероприятии будет участвовать министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
 
Открытие финальных поединков запланировано на 16.00.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:35 +3
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