В пруду ЦПКиО семилетний мальчик инсценировал смерть, чтобы разыграть тетю

фото: BSV71

Юный туляк нырнул в воду, отплыл подальше и наблюдал за поисками себя с другого берега.

Пользователь портала Myslo BSV71 , сообщил о скоплении полиции, медиков и сотрудников МЧС около одного из прудов в Центральном парке Тулы.

По предварительной информации, в УМВД поступила информация, что в пруду мог утонуть семилетний ребенок. Живого и здорового малыша нашли через несколько минут после начала поисков.

По нашей информации, ребенок решил подшутить над женщиной [сейчас выясняется, приходится ли она ему родственницей] и попросил подержать его за руку, когда он окунется в воду. Нырнув, мальчик вырвал руку, отплыл в сторону и перебрался на другой берег пруда. Женщина, испугавшись, позвонила медикам и в полицию.

Чем обернется данный розыгрыш для юного шутника, пока неизвестно.