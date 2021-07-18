фото: BSV71
В пруду ЦПКиО семилетний мальчик инсценировал смерть, чтобы разыграть тетю
Юный туляк нырнул в воду, отплыл подальше и наблюдал за поисками себя с другого берега.
Пользователь портала Myslo BSV71, сообщил о скоплении полиции, медиков и сотрудников МЧС около одного из прудов в Центральном парке Тулы.
По предварительной информации, в УМВД поступила информация, что в пруду мог утонуть семилетний ребенок. Живого и здорового малыша нашли через несколько минут после начала поисков.
По нашей информации, ребенок решил подшутить над женщиной [сейчас выясняется, приходится ли она ему родственницей] и попросил подержать его за руку, когда он окунется в воду. Нырнув, мальчик вырвал руку, отплыл в сторону и перебрался на другой берег пруда. Женщина, испугавшись, позвонила медикам и в полицию.
Чем обернется данный розыгрыш для юного шутника, пока неизвестно.