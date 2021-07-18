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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 150 случаев заболевания

Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 150 случаев заболевания

7 пациентов умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 150 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 520 жителей региона, 40 342 вылечились, 2 341 умерли. 

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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