Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 150 случаев заболевания
7 пациентов умерли.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 150 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 520 жителей региона, 40 342 вылечились, 2 341 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:02, 19 2397 -2
16 июля, в 11:17, 33 1904 -2
15 июля, в 11:16, 4 1837 -1
15 июля, в 09:22, 79 2783 -13
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