Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 150 случаев заболевания

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 150 случаев коронавируса, 63 человека выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 520 жителей региона, 40 342 вылечились, 2 341 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: