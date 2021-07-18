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В Тульской области в ДТП погиб мужчина: виновник аварии был пьян
фото: соцсети

В Тульской области в ДТП погиб мужчина: виновник аварии был пьян

Авария произошла сегодня утром.

Сегодня, 18 июля, на сотом километре трассы Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск-Узловая в Новомосковском районе произошло ДТП.

По словам очевидцев, в районе 08.40 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» на повороте зацепил обочину и влетел в Duster. Водитель иномарки при столкновении вылетел из салона. От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель «восьмерки» был пьян. 

 
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