В Узловой проводят масштабное благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание созданию комфортной городской среды в муниципалитетах. Новые пространства должны стать новыми точками притяжения для гостей и жителей, повысить уровень качества жизни. Накануне для тульских СМИ организовали пресс-тур в Узловую. Журналистам показали, какие работы по благоустройству города провели и проводят в этом году.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) на автодороге Донской – Богородицк приводят в порядок подъезд к деревне Романцево.

По словам рабочих, капитального ремонта не было уже около двух десятков лет. И это несмотря на то, что дорога ведет к популярной уже далеко за пределами нашего региона зоне отдыха Кондуки. Между прочим, только за минувшие выходные там побывало более 10 тысяч человек!

Виктор Федоткин, представитель ГУ ТО «Автодор»:

Виктор Федоткин – Протяженность участка более 6 километров, на нем два остановочных пункта и четыре съезда к населенным пунктам. Толщина выравнивающего слоя – 7 сантиметров, покрытие – 5 сантиметров. Обустройство покрытия закончим в течение двух недель, потом останутся уже незначительные работы. На укладке асфальтобетона сейчас два катка, асфальтоукладчик, несколько самосвалов, фреза для срезки асфальта. Закончим до конца августа, на дорогу будет пятилетняя гарантия.

Как рассказал глава узловской администрации Николай Терехов, участие района в БКД стало большом шагом. Ежегодно на ремонт дорог направляют около 100 млн рублей, что позволило привести в нормативное состояние порядка 100 км только региональных дорог. Это влияет на транспортную доступность, качество жизни людей и помогает в целом развивать территорию района. Затраты большие, и одним муниципальным бюджетом их было бы не осилить.

В рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») в городе ремонтируют дороги на придомовых территориях. Например, недавно сделали ремонт у нескольких домов по ул. Дзержинского и у дома № 22 по ул. Беклемищева.

По словам старшей по дому, несколько лет назад жильцы определили три основные коммунальные проблемы, на устранение которых требовались значительные финансы, — это кровля, канализация и подъездные пути. Первые две решили участием в проекте «Народный бюджет». А вот с третьей оказалось чуть сложнее.

Надежда Гладких, старшая по дому № 22 по ул. Беклемищева:

Надежда Гладких – В 2017 году мы узнали про проект «Формирование комфортной городской среды» и подали заявку на участие в нем. Пришли в администрацию, там нам рассказали, какие нужны бумаги, как их подать и что делать дальше. Программа востребована, поэтому мы стали 49-ми, и наша очередь наконец-то подошла в этом году. До этого некоторые жители относились к идее пессимистически и не верили, что в 2021 году нашу придомовую территорию заасфальтируют. Сейчас всё хорошо, и также в рамках программы у нас скоро поставят лавочки и фонари у подъездов.

После благоустройства во дворе дома появились нормальная дорога, тротуар и парковочная площадка для машин. На последнюю нередко ставят автомобили жители других дворов, поэтому следующий шаг — участие в программе «Безопасный город» для установки шлагбаума.

Наталья Пьянова, жительница дома № 22 по ул. Беклемищева:

Наталья Пьянова – Ремонта у нас не было уже несколько десятилетий. Мы очень рады, что теперь есть достаточно широкая дорога, и даже разворот в конце двора. Например, раньше скорой помощи было затруднительно проехать, а таксисты, особенно в непогоду, не любили заезжать в наш двор. Плюс теперь есть тротуар, по которому удобно пройти между домами, в детский садик, магазины или к остановке. Вообще сейчас много где ведутся работы по благоустройству. Очень отрадно, что в нашем городе скоро будет жить еще комфортнее, он станет современнее, красивее и ухоженнее. Всё это благодаря администрации нашего города — спасибо ей большое за это!

Самые масштабные на данный момент работы развернулись на Свиридовском пруду, одном из самых любимых мест отдыха узловчан. По словам главы администрации района, своего рода прототипом проекта по благоустройству водоема и прилегающей территории стала Казанская набережная в Туле.

Общий объем финансирования составляет 170 млн рублей. Территория для жителей знаковая, ведь это центр города. Благоустройство ведется в восьми зонах, в том числе тут будут зона Памяти, ландшафтный парк и эксклюзивные малые архитектурные формы на аллее Влюбленных. Самым притягательным станет каскад из семи фонтанов на пруду, которые с высоты птичьего полета будут образовывать герб Узловой.

Николай Терехов, глава узловской администрации: