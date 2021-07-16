Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кимовском районе

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Вчера, 15 июля, в Кимовском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 03.52 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия.

Кроме этого, пострадали пассажиры автомобиля – 62-летняя женщина и 31-летний мужчина.