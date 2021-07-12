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В деревне Ясная Поляна из-за водителя-лихача осушается пруд Полторы

В деревне Ясная Поляна из-за водителя-лихача осушается пруд Полторы

Автомобилист умудрился повредить запорную арматуру, уровень воды за день понизился на 25 см.

Жители деревни Ясная Поляна бьют тревогу – накануне ночью там произошло ДТП, из-за которого деревня может лишиться одной из своих природных достопримечательностей.

«Предыдущей ночью кто-то умудрился влететь на машине в запорную арматуру пруда Полторы. В итоге к утру пруд просел на 25 сантиметров. И если ничего  не делать, он сольется весь. «Слобода», посодействуйте! Мы не знаем, куда обращаться». – пишут жители в блоге «Народный журналист».

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Тульская областьдеревня Ясная Поляна
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