В деревне Ясная Поляна из-за водителя-лихача осушается пруд Полторы

Жители деревни Ясная Поляна бьют тревогу – накануне ночью там произошло ДТП, из-за которого деревня может лишиться одной из своих природных достопримечательностей.

«Предыдущей ночью кто-то умудрился влететь на машине в запорную арматуру пруда Полторы. В итоге к утру пруд просел на 25 сантиметров. И если ничего не делать, он сольется весь. «Слобода», посодействуйте! Мы не знаем, куда обращаться». – пишут жители в блоге «Народный журналист».