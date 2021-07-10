Какие тульские пляжи безопасны для отдыхающих: данные Роспотребнадзора
Специалисты проверили состав и санитарно-гигиеническое состояние воды и почвы (песка) в зонах рекреации.
Использование водного объекта для купания и отдыха допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Такие заключения уже получили 27 зон отдыха:
- средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова,
- пляж на р. Веневка, г. Венев,
- два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов,
- городской пруд г. Узловая,
- открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск,
- пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе,
- пруд РОС, (пляж), Богородицкий район,
- пляж на р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,
- зона отдыха «Обидимо», г. Тула, с. Обидимо,
- зона отдыха «Хомяковские поляны», г. Тула, п. Хомяково,
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое),
- зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, п. Станционный,
- зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, п. Матвеевские Дачи,
- Урванский водоем, г. Новомосковск,
- водоем «Тростниковка», с. Спасское, Новомосковский район,
- зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с. Стрельцы, Новомосковский район,
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище, с. Гремячее, г. Новомосковск,
- зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск,
- водоем «Голубая вода», г. Донской,
- пляж «Орловский», МО Михайловское Куркинского района,
- пруд п. Первомайский Щекинского района,
- пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка, Одоевский район,
- плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО», Каменский район, с. Архангельское,
- зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, п. Петровский,
- зона отдыха на пруду с. Красное Плавского район,
- пляж ЛОП «Шахтер» на р. Ока.
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