Какие тульские пляжи безопасны для отдыхающих: данные Роспотребнадзора

Специалисты проверили состав и санитарно-гигиеническое состояние воды и почвы (песка) в зонах рекреации.

Использование водного объекта для купания и отдыха допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Такие заключения уже получили 27 зон отдыха: