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Какие тульские пляжи безопасны для отдыхающих: данные Роспотребнадзора

Какие тульские пляжи безопасны для отдыхающих: данные Роспотребнадзора

Специалисты проверили состав и санитарно-гигиеническое состояние воды и почвы (песка) в зонах рекреации.

Использование водного объекта для купания и отдыха допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Такие заключения уже получили 27 зон отдыха:

  • средний пруд ЦКПиО им. П. П. Белоусова,
  • пляж на р. Веневка, г. Венев,
  • два пляжа на р. Красивая Меча г. Ефремов,
  • городской пруд г. Узловая,
  • открытый плавательный бассейн в мкр. Сокольники г. Новомосковск,
  • пляж «Вороньи Выселки» в Кимовском районе,
  • пруд РОС, (пляж), Богородицкий район,
  • пляж на р. Красивая Меча в д. Толбузино Воловского района,
  • зона отдыха «Обидимо», г. Тула, с. Обидимо,
  • зона отдыха «Хомяковские поляны», г. Тула, п. Хомяково,
  • зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое),
  • зона отдыха пляж № 1 на реке Воронка г. Тула, п. Станционный,
  • зона отдыха пляж № 2 на реке Воронка г. Тула, п. Матвеевские Дачи,
  • Урванский водоем, г. Новомосковск,
  • водоем «Тростниковка», с. Спасское, Новомосковский район,
  • зона отдыха пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище, с. Стрельцы, Новомосковский район,
  • зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище, с. Гремячее, г. Новомосковск,
  • зона отдыха на реке Плава, Тульская область, г. Плавск,
  • водоем «Голубая вода», г. Донской,
  • пляж «Орловский», МО Михайловское Куркинского района,
  • пруд п. Первомайский Щекинского района,
  • пляж «Дорогонка» на пруду н. п. Дорогонка, Одоевский район,
  • плавательный бассейн МКУК «Архангельский ЦКД и БО», Каменский район, с. Архангельское,
  • зона отдыха «Петровский квартал» г. Тула, п. Петровский,
  • зона отдыха на пруду с. Красное Плавского район,
  • пляж ЛОП «Шахтер» на р. Ока.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 22:35 +1
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Место
Тульская область
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