новости
новости
Регистрация
Три простых способа экономить на связи

Три простых способа экономить на связи

За прошлый год россияне увеличили время использования мобильных приложений на 40%. По данным Tele2, в 1,5 раза вырос и потребляемый абонентами интернет-трафик.

Вместе с представителями компании мы выбрали наиболее эффективные и простые способы, которые помогут снизить расход гигабайт.

Проверим настройки. Вы удивитесь, но в первую очередь экономить интернет вам поможет сам гаджет. Для этого в настройках необходимо зайти в раздел «Передача данных» и выбрать «Экономия трафика». Телефон запретит приложениям подключаться к Сети в фоновом режиме — то есть тогда, когда они вам не нужны. Также он будет сжимать часть трафика на используемых сайтах.

Выберем оптимальное качество. Больше всего интернета обычно уходит на видео и музыку. Но и здесь есть выход. Если в настройках YouTube или других видеосервисов вы выберете более низкое разрешение картинки — 360 или 480, то на порядок снизите расход. Такой же подход применим в приложениях для музыки, где можно поменять качество звука. Протестируйте и определите, какие настройки вам идеально подойдут.

Отключаем автообновления. Да, обновлять приложения необходимо. Но иногда бывает так, что новые версии программ накатываются практически одновременно, и трафик буквально «улетает» за ночь. Чтобы избежать этого, в настройках укажите, что такие процессы телефон должен делать только в сети WiFi ну или по крайней мере спрашивать, даете ли вы разрешение на обновление именно сейчас или скачаете все позже, когда обновится пакет интернета на тарифе.

Ну и напоследок — полезный совет. Умение экономно расходовать интернет — очень полезный навык. Но при этом важно знать еще один лайфхак для экономных. Трафик можно докупить по цене ниже, чем на тарифе.

Если вы клиент Tele2, это доступно в приложении «Мой Tele2».

Для этого открывайте раздел «Управление ГБ» и приобретайте остатки у других пользователей. Цена — всего от 15 рублей за гигабайт.

К слову, приложение «Мой Tele2» удобно иметь на смартфоне и для решения других вопросов. Сегодня оно практически заменяет салон связи и позволяет получать оперативную консультацию специалиста в чате, заказывать SIM, самостоятельно настраивать тариф и услуги. А также в нем можно получить промокоды на скидки и подарки от партнеров оператора. К примеру, сейчас доступны бесплатные электронные книги, уроки английского, подписки на кино и музыку и многое другое.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 14:03 0
Другие статьи по темам
Событие
Tele2связьэкономияпромокод
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жесткое ДТП под Тулой: столкнулись «Шевроле» и грузовик
Жесткое ДТП под Тулой: столкнулись «Шевроле» и грузовик
В Туле в Левобережном во время «пьяного ремонта» загорелась квартира
В Туле в Левобережном во время «пьяного ремонта» загорелась квартира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.