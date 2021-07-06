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Жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду: список адресов

Жителям южной части Тулы бесплатно раздадут воду: список адресов

Это связано с ремонтными работами, которые проведет водоканал.

Ранее Myslo сообщал, что Непрейковский водозабор будут готовить к работе в зимних условиях. Работы специалисты АО «Тулагорводоканал» планируют выполнить с 8.00 7 июля до 8.00 8 июля.

В связи с этим в южной части Тулы ожидаются перебои с водой. Пониженное давление будет:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Рязанская — Калужское шоссе,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в деревнях Гостеевка, Варваровка, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово,
  • в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

Воду отключат в п. Рассвет, п. Иншинский, д. Хопилово, д. Татьево, с. Зайцево.

Для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 111 — 10.00 — 12.00; 16.00 — 18.00,
  • пр. Ленина, 135 — 12.00−14.00; 18.00 — 20.00,
  • Городской переулок, 33-а — ул. Рязанская, 32, корп. 3 — 14.00 — 16.00; 20.00- 22.00,
  • пос. 2-й Западный, ул. Новоселов, 4, корп. 2 — 10.00 -22.00,
  • пос. Менделеевский, ул. Ленина, 19 — 10.00 — 22.00,
  • п. Рассвет, 35 (возле торгового центра) — 10.00 — 22.00,
  • п. Иншинский, 39 (возле котельной) — 10.00 — 22.00,
  • пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58) — 10.00 — 22.00.

Питьевую воду будут выдавать в киосках:

  • пр. Ленина, 143 — 9.00 — 22.00,
  • ул. Макаренко, 13, корп. 2 — 9.00 — 22.00.

Туляков просят запастись водой заранее.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:50 −1
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