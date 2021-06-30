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В Туле старшего мастера будут судить за упавшего с вагона рабочего
Изображение Amir Arabshahi с сайта Pixabay.

В Туле старшего мастера будут судить за упавшего с вагона рабочего

Пострадавший находится на лечении уже больше двух месяцев.

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении старшего мастера ООО «Металлопрокатный завод». 44-летнего мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
По версии следствия, преступление было совершено 20 апреля этого года на ул. Щегловская Засека в Туле. В то утро к работе на предприятии привлекли двух газорезчиков. Мужчины не имели квалификации и необходимого опыта для работ на высоте. Кроме того, у них не было средств индивидуальной защиты.
 
Один из газорезчиков поднялся на борт полувагона высотой около 3,5 м, выполнил там часть работ, начал спускаться и сорвался с высоты более 1,8 м. Потерпевший сначала упал на сцепку вагонов, а затем на землю.
 
«В результате нарушения требований охраны труда при работе на высоте потерпевший при падении получил повреждения, являющиеся тяжким вредом здоровью. Установлено, что лицом, ответственным за соблюдение требований охраны труда и допустившим выполнение работ потерпевшим в нарушение этих требований, является старший мастер организации», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
В ходе расследования организация полностью возместила потерпевшему причиненный вред. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
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