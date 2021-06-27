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«Накажи автохама»: Range Rover – обгон через сплошную и в КамАЗ
Фото нашего читателя.

«Накажи автохама»: Range Rover – обгон через сплошную и в КамАЗ

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

- Сегодня стояла в пробке на Алексинском шоссе. И вот такая картина: по встречке, через сплошную. В пробке стоять ему не охота, а другим как-будто очень нравится! Это хорошо, что он не врезался во встречный КамАЗ.

Потом его пропустили, и он поехал по обочине, но через несколько машин всё равно продолжил свой путь по встречке, через сплошную, — написала наша читательница.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
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