В центре Тулы курьер на велосипеде попал под колёса троллейбуса

Фото: instagram.com/tulazest

По предварительным данным, парень отделался ушибами и ссадинами.

В пятницу, 25 июня, примерно в 18.30, на ул. 9 Мая в Туле произошло ДТП с участием велосипедиста.

По словам очевидцев, молодой человек – сотрудник одной из служб доставки еды, выехал на встречную полосу и попал под колёса троллейбуса.

По предварительным данным, велосипедист отделался ушибами и ссадинами, а вот его транспортное средство восстановлению не подлежит.