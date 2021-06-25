Фото: instagram.com/tulazest
В центре Тулы курьер на велосипеде попал под колёса троллейбуса
По предварительным данным, парень отделался ушибами и ссадинами.
В пятницу, 25 июня, примерно в 18.30, на ул. 9 Мая в Туле произошло ДТП с участием велосипедиста.
По словам очевидцев, молодой человек – сотрудник одной из служб доставки еды, выехал на встречную полосу и попал под колёса троллейбуса.
По предварительным данным, велосипедист отделался ушибами и ссадинами, а вот его транспортное средство восстановлению не подлежит.
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