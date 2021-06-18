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В Октябрьском женщина украла у знакомого смартфон

В Октябрьском женщина украла у знакомого смартфон

Хищение произошло во время совместного застолья.

Тульские полицейские устанавливают обстоятельства кражи, жертвой которой стал 50-летний житель пос. Октябрьский. Мужчина распивал спиртное со своей знакомой, а после завершения застолья обнаружил, что у него пропал смартфон.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность и местонахождение злоумышленницы – 44-летняя нигде не работающая тулячка созналась в содеянном. В отделе полиции «Ленинский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ТулаОктябрьский поселок
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