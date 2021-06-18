Фотограф запечатлел в небе над Тулой серебристые облака

Фото Алексея Горохова

В объектив тульского фотографа Алексея Горохова ночью 18 июня попало редко атмосферное явление – так называемые серебристые облака.

Они также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака. Серебристые облака возникают в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76-85 км над поверхностью Земли) в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца.

Это довольно редкое явление наблюдается обычно в летние месяцы между 43° и 65° (северной и южной широты). Серебристые облака – действительно очень красивое и захватывающее зрелище. Смотрим!