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Фотограф запечатлел в небе над Тулой серебристые облака
Фото Алексея Горохова

Фотограф запечатлел в небе над Тулой серебристые облака

Редкое атмосферное явление появилось над оружейной столицей в ночь на 18 июня.

В объектив тульского фотографа Алексея Горохова ночью 18 июня попало редко атмосферное явление – так называемые серебристые облака.

Они также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака. Серебристые облака возникают в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76-85 км над поверхностью Земли) в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца.

Это довольно редкое явление наблюдается обычно в летние месяцы между 43° и 65° (северной и южной широты). Серебристые облака – действительно очень красивое и захватывающее зрелище. Смотрим!

Галерея
Серебристые облака над Тулой, Фото: 1
Серебристые облака над Тулой, Фото: 2
Серебристые облака над Тулой, Фото: 3
Серебристые облака над Тулой, Фото: 4
Серебристые облака над Тулой, Фото: 5
Серебристые облака над Тулой, Фото: 6
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