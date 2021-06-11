Фото: архив Myslo.
В Щекино мужчину сбил поезд
Сейчас потерпевший находится в больнице.
Сегодня, 11 июня, около 11 утра в Щекино 37-летний мужчина попал под поезд. Это произошло в тот момент, когда нетрезвый пострадавший переходил пешеходный настил перед двигавшимся поездом.
В настоящий момент мужчина находится в больнице.
Пресс-служба транспортной полиции напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности! Несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья.
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