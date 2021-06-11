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В Щекино мужчину сбил поезд
Фото: архив Myslo.

В Щекино мужчину сбил поезд

Сейчас потерпевший находится в больнице.

Сегодня, 11 июня, около 11 утра в Щекино 37-летний мужчина попал под поезд. Это произошло в тот момент, когда нетрезвый пострадавший переходил пешеходный настил перед двигавшимся поездом.
 
В настоящий момент мужчина находится в больнице. 
 
 

Пресс-служба транспортной полиции напоминает: железная дорога — зона повышенной опасности! Несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья.

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:41 +3
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