В Щекино мужчину сбил поезд

Фото: архив Myslo.

Сейчас потерпевший находится в больнице.

Сегодня, 11 июня, около 11 утра в Щекино 37-летний мужчина попал под поезд. Это произошло в тот момент, когда нетрезвый пострадавший переходил пешеходный настил перед двигавшимся поездом.

В настоящий момент мужчина находится в больнице.