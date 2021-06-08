В Тульской области из детского лагеря пропал 16-летний подросток

Разыскивается 16-летний Андрей Кузин, который 7 июня ушел из лагеря деревне Севрюково в неизвестном направлении.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160 см, может нуждаться в медицинской помощи. Нарушение дикции, тату на правом плече – буква «С» в ромбе (ФК «Спартак»).

Одет: темная кофта с белой надписью REEBOK, темные трико, темные кроссовки.

Знаете, где он? Звоните по телефонам 8 (902) 900-26-15 или 112.

В группе «Поиск71» «ВКонтакте» пользователи отмечают, что видели Андрея в Заокском и на вокзале.