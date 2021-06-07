Пытка прекрасным: как перестать бояться и полюбить современное искусство?

Продолжение цикла лекций «Арт в «Октаве»: 11 июня в 19.00 в кластере «Октава» художник и теоретик Дмитрий Гутов поможет подобрать ключ к современному искусству.

«Что это за ерунда? Моя собака может нацарапать лапой так же. Разве это искусство?!»

У многих неподготовленных к такому контенту зрителей произведения современного искусства (если, конечно, их можно назвать произведениями и искусством) вызывают смесь недоумения с возмущением. А уж цены на эти работы совсем ставят в тупик! Непонятное пугает, и это естественно.

Как подобрать ключ к этому феномену, научиться читать темные письмена и получать наслаждение от созерцания этих странных предметов? На помощь спешит Дмитрий Гутов — российский художник и теоретик искусства, который поможет:

проследить взаимосвязь между искусством прошлого и современностью;

понять, как искусство зависит от контекста, в котором оно возникает;

рассмотреть главные направления развития современного искусства как явления, проникающего во все области нашей жизни;

узнать, чему и как оно может нас научить;

найти, наконец-то, ответ на животрепещущий вопрос: действительно ли таким искусством может заниматься кто угодно?

Дмитрий Гутов — художник, теоретик искусства, арт-критик, создатель «Института Михаила Лифшица» в Москве. Его работы выставлялись в Лувре, Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и многих других.