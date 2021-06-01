Житель Тульской области угнал машину и украл игровую приставку

В Щекинском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 33-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его дома украли игровую приставку, автомобильный аккумулятор и ключи от припаркованной около дома «Деу Нексии», которую угнали.

Полицейские довольно быстро задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний безработный ранее судимый местный житель. По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.