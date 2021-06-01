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Машина вылетела на тротуар в центре Тулы: что известно о состоянии пострадавших

Машина вылетела на тротуар в центре Тулы: что известно о состоянии пострадавших

Полученные ими травмы не угрожают здоровью, вместе с мамой они продолжат лечение на дому.

Стало известно о состоянии пешеходов, пострадавших в ДТП на ул. Каминского в Туле. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, на пересечении с ул. Ф. Энгельса, Renault Logan врезался в Daihatsu и от удара вылетел на тротуар, где находились четыре человека – девочки 2016 и 2009 г. р. вместе с мамой и 30-летняя тулячка.

Дети и их мать получили незначительные повреждения и были отпущены на амбулаторное лечение. Ещё одна пострадавшая  госпитализирована с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

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