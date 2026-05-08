Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Ему вменяют мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, с февраля по апрель прошлого года мужчина, зарегистрированный в качестве самозанятого, заключил соцконтракт для открытия своего дела.

Он подал в местный отдел соцзащиты заявку о намерении купить оборудование для автомастерской. На эти цели ему было выделено 350 тысяч рублей в качестве пособия.

Обвиняемый отчитался о покупке оборудования поддельными чеками, а деньги потратил на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.