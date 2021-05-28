Пожар в реабилитационном центре для детей-инвалидов: директор осужден за гибель мужчины и пострадавшего подростка

В Заокском районе 43-летний Сергей Степанов признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело расследовал региональный Следственный комитет.

Напомним, в ночь с 19 на 20 июня прошлого года в результате пожара в автономной некоммерческой организации по реабилитации и социальной адаптации инвалидов детства, расположенной в деревне Верхнее Романово Заокского района, погиб 42-летний мужчина, находившийся внутри одного из помещений организации.

На момент пожара в доме также находился 14-летний подросток, который, опасаясь погибнуть в результате пожара, выпрыгнул из окна второго этажа дома. Ребенок получил травму позвоночника, имеющую признаки тяжкого вреда здоровью

Судом установлено, что здания, в которых произошел пожар, не были оснащены средствами пожаротушения.

Приговором суда Степанову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.