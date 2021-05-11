Стрельба в казанской школе: губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией

Фото: Следственный комитет РФ.

В результате происшествия погибли, по разным данным, от 8 до 10 человек. Большинство из них – дети.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагической гибелью детей в школе №175 Казани.

В телеграмме, в частности, говорится:

– Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелать им стойкости и мужества в этот тяжелый час, а пострадавшим — скорейшего выздоровления. Туляки скорбят вместе с Вами, разделяют боль невосполнимой утраты.

Трагедия произошла сегодня, 11 мая. В Казани злоумышленник ворвался в школу и открыл стрельбу. По официальным данным, погибли 8 человек (по другой информации – 10), большинство из них — дети. Пострадал 21 человек.

Задержанный – 19-летний Ильназ Галявиев.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.