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Пропавший три дня назад туляк найден погибшим

Пропавший три дня назад туляк найден погибшим

Об этом сообщают волонтёры-поисковики.

Представители тульского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 55-летнего туляка Михаила Юскова, который 15 мая уехал из дома в неизвестном направлении и пропал.

Во вторник, 18 мая, примерно в 17.00 стало известно, что поисковые мероприятия прекращены. Мужчина найден погибшим, обстоятельства случившегося не разглашаются.

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