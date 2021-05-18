Пропавший три дня назад туляк найден погибшим

Об этом сообщают волонтёры-поисковики.

Представители тульского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 55-летнего туляка Михаила Юскова, который 15 мая уехал из дома в неизвестном направлении и пропал.

Во вторник, 18 мая, примерно в 17.00 стало известно, что поисковые мероприятия прекращены. Мужчина найден погибшим, обстоятельства случившегося не разглашаются.