Пропавший три дня назад туляк найден погибшим
Об этом сообщают волонтёры-поисковики.
Представители тульского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 55-летнего туляка Михаила Юскова, который 15 мая уехал из дома в неизвестном направлении и пропал.
Во вторник, 18 мая, примерно в 17.00 стало известно, что поисковые мероприятия прекращены. Мужчина найден погибшим, обстоятельства случившегося не разглашаются.
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