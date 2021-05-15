В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки
В результате происшествия пострадал один человек.
Вечером 15 мая на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. В районе автомойки (Рязанская 46-А) легковой автомобиль Škoda Octavia вылетел с дороги, сбил фонарный столб и опрокинулся на крышу.
В момент аварии в машине был только водитель. Осмотрев его, медики приняли решение о госпитализации.
По словам мужчины, причиной ДТП стало то, что его подрезали. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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