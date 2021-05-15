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В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки

В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки

В результате происшествия пострадал один человек.

Вечером 15 мая на ул. Рязанской в Туле произошло ДТП. В районе автомойки (Рязанская 46-А) легковой автомобиль Škoda Octavia вылетел с дороги, сбил фонарный столб и опрокинулся на крышу.
 
В момент аварии в машине был только водитель. Осмотрев его, медики приняли решение о госпитализации.
 
По словам мужчины, причиной ДТП стало то, что его подрезали. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

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В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 1
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 2
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 3
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 4
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 5
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 6
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 7
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 8
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 9
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 10
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 21:20 +5
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