Момент массового ДТП на трассе М2 попал на видео
Авария случилась на 269-м км автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе.
Водитель, едва не ставший участником ДТП в Чернском районе 8 мая, опубликовал запись с видеорегистратора.
«Возвращался сегодня из деревни в город по трассе М-2 и был свидетелем ДТП. Чудом сам не стал участником. Будьте внимательны!» — написал он на своем канале.
Напомним, 8 мая в 11.55 на 269-м км автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области столкнулись четыре автомобиля: Renault Sandero, Chеvrоlеt Nivа, Volkswagen Tiguan и Renault Kaptur.
В результате ДТП пострадали три человека: 21-летняя девушка — пассажир Renault Sandero, 34-летний водитель Renault Kaptur и его пассажир — 54-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте аварии, госпитализация не потребовалась.