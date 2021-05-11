Момент массового ДТП на трассе М2 попал на видео

Видео Kolvan.

Авария случилась на 269-м км автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе.

Водитель, едва не ставший участником ДТП в Чернском районе 8 мая, опубликовал запись с видеорегистратора.

«Возвращался сегодня из деревни в город по трассе М-2 и был свидетелем ДТП. Чудом сам не стал участником. Будьте внимательны!» — написал он на своем канале.

Напомним, 8 мая в 11.55 на 269-м км автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области столкнулись четыре автомобиля: Renault Sandero, Chеvrоlеt Nivа, Volkswagen Tiguan и Renault Kaptur.