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Момент массового ДТП на трассе М2 попал на видео
Видео Kolvan.

Момент массового ДТП на трассе М2 попал на видео

Авария случилась на 269-м км автодороги М-2 «Крым» в Чернском районе.

Водитель, едва не ставший участником ДТП в Чернском районе 8 мая, опубликовал запись с видеорегистратора.

«Возвращался сегодня из деревни в город по трассе М-2 и был свидетелем ДТП. Чудом сам не стал участником. Будьте внимательны!» — написал он на своем канале.

Напомним, 8 мая в 11.55 на 269-м км автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области столкнулись четыре автомобиля: Renault Sandero, Chеvrоlеt Nivа, Volkswagen Tiguan и Renault Kaptur.

В результате ДТП пострадали три человека: 21-летняя девушка — пассажир Renault Sandero, 34-летний водитель Renault Kaptur и его пассажир — 54-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте аварии, госпитализация не потребовалась.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:15 +2
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