11 ударов ножом в голову и шею: житель Тульской области отомстил за избиение ребенка

В Донском местному жителю вынесли приговор. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны судом достаточными. 24-летний Артем Белоусов признан виновным в совершении убийства.

Преступление произошло 12 января 2021 года. В тот вечер Артем Белоусов в состоянии алкогольного опьянения находился в компании своей подруги в одной из квартир на улице Терпигорева. Женщина рассказала ему, что ее ребенка ударил их общий знакомый. Разозлившись на это, Белоусов взял нож и пошел на улицу искать этого мужчину.

Будущую жертву он догнал неподалеку от улицы Октябрьская. Злоумышленник нанес ему не менее 11 ударов ножом в голову, шею, грудь и другие части тела. От полученных повреждений 32-летний потерпевший скончался спустя несколько минут на остановке общественного транспорта.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком девять лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.