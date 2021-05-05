Пожар в микрорайоне Левобережный: погиб мужчина

фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ночь на 5 мая в трехэтажном доме №8 по адресу 1-й Восточный проезд (микрорайон Левобережный Тулы) произошел пожар. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на момент прибытия огнеборцев с одного из балконов шел дым.

Во время тушения в квартире был обнаружен 40-летний мужчина в тяжелом состоянии. На место ЧП уже ехали медики, но он скончался до их прибытия. Предположительно, он погиб от отравления угарным газом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что сообщение о горящей квартире поступило в 00:21 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи. На место были направлены четыре пожарных расчета и автолестница.

В 00:46 открытое горение ликвидировано. В результате происшествия квартира выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливается.