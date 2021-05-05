новости
новости
Регистрация
Пожар в микрорайоне Левобережный: погиб мужчина
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в микрорайоне Левобережный: погиб мужчина

В результате происшествия квартира выгорела полностью.

В ночь на 5 мая в трехэтажном доме №8 по адресу 1-й Восточный проезд (микрорайон Левобережный Тулы) произошел пожар. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на момент прибытия огнеборцев с одного из балконов шел дым.

Во время тушения в квартире был обнаружен 40-летний мужчина в тяжелом состоянии. На место ЧП уже ехали медики, но он скончался до их прибытия. Предположительно, он погиб от отравления угарным газом.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области уточнили, что сообщение о горящей квартире поступило в 00:21 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи. На место были направлены четыре пожарных расчета и автолестница.

В 00:46 открытое горение ликвидировано. В результате происшествия квартира выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:29 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожарквартира сгорела
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле трамваи № 12 и 13 на три дня поменяли схему движения
В Туле трамваи № 12 и 13 на три дня поменяли схему движения
Погода в Туле 5 мая: тепло и ветрено
Погода в Туле 5 мая: тепло и ветрено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.