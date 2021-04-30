В Кимовске майора полиции лишили звания: требовал деньги у мигранта

Мужчина выманил 2500 рублей у гражданина Узбекистана, чей срок пребывания в РФ давно истек.

В Кимовске Сергей Э. признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба Кимовского городского суда.

Судом установлено, что 6 декабря прошлого года обвиняемый, являясь майором полиции, во время дежурства проверил документы у встретившегося ему гражданина Узбекистана. Обвиняемый увидел, что срок пребывания в РФ у мигранта истек еще 20 мая и предложил тому выгодную сделку. Он отпускает узбека, а тот в ответ переводит ему 2500 рублей.

Мигрант согласился и покинул отдел полиции, но деньги переводить не спешил. Майор начал звонить ему и писать СМС с требованием вернуть долг. И в итоге все же получил свои 2500 рублей — двумя переводами.

Решением суда полицейскому назначено наказание в виде штрафа в 145 тысяч рублей и лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме этого, Сергея Э. лишили звания майора полиции.